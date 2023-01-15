Этому знаку нужно срочно поменять работу! Глоба предрекла для него время перемен

Астролог Тамара Глоба посоветовала 15 января Козерогам взглянуть на свою жизнь со стороны и четко осознать, что нужно поменять в своей работе. Это крайне важно сейчас сделать.
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Возможно, Козерогам нужно просто изменить интерьер на своем рабочем месте, возможно, сменить поле деятельности, возможно, подобрать иной вектор действий. Но не исключено, что стоит сменить трудовой коллектив.
Козерогам сейчас необходимы новые ощущения для того, чтобы сделать хороший старт в свое будущее, более благополучное и счастливое.
Источник: rsute.ru.