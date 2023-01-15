Володина посоветовала Тельцам сегодня стать тише воды: если ваши эмоции вырвутся, будет беда

Володина посоветовала Тельцам сегодня стать тише воды: если ваши эмоции вырвутся, будет беда

Василиса Володина. Кадр из шоу «Давай поженимся!»/ Первый канал

Тельцы вполне способны обеспечить себе счастливое время.

15 января астролог Василиса Володина предупредила Тельцов, что сегодня им лучше постараться держать себя в руках. Не позволяйте эмоциям завладеть вами, это крайне важно!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если вы будете слишком нервничать и переживать, то примете некие необдуманные решения, которые отразятся на вашей дальнейшей жизни негативно.

Если же вы сможете сдержать себя, проблемы минуют вас. Станет вполне реально добиться успеха в делах, а ваше настроение будет приподнятым.

Источник: rsute.ru.

Читайте также