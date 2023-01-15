Володина посоветовала Тельцам сегодня стать тише воды: если ваши эмоции вырвутся, будет беда

Если вы будете слишком нервничать и переживать, то примете некие необдуманные решения, которые отразятся на вашей дальнейшей жизни негативно.

Если же вы сможете сдержать себя, проблемы минуют вас. Станет вполне реально добиться успеха в делах, а ваше настроение будет приподнятым.

Источник: rsute.ru.