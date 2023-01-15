Согласно лунному календарю: астролог рассказала, чего нужно избегать 15-16 января

Чтобы не испортить отношения с окружающими, 15-16 января стоит соблюдать эти рекомендации.

Астролог Елена Мун подчеркнула, что в этот период люди будут раздраженными и агрессивными.

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