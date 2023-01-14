Прибыль, но большие проблемы: Глоба предостерегла один знак зодиака от опасности

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Водолеев будет в целом счастливый год, но трудности избежать не удастся. По ее словам, у представителей этого созвездия будут перемены, которые касаются прежде всего отношений с близкими людьми.

«Придет больше прибыли и возможностей. Проблемы, которые волновали Водолея, постепенно отступят. Но нужно беречь близких, особенно в апреле и октябре», - заявила она.

При этом Глоба добавила, что в конце года у Водолеев наступит отличный период для взаимодействия с друзьями.

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