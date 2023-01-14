Белая луна - ангел-хранитель: какой знак зодиака будет как за каменной стеной в 2023 году - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что Рыбам повезет в 2023 году. Представителям этого созвездия будет помогать, по ее словам, ангел-хранитель.

«Белая луна, символ ангела-хранителя, находится в Рыбах, этот период дает представителям последнего знака зодиака, духовное просветление, счастье, контакты с другими людьми», - заявила она.

Глоба добавила, что год Кролика - хорошее время для переоценки ценностей, когда приходит вознаграждение за прошлые труды.

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