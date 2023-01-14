Повторение 2022-го: этот знак зодиака ждут большие проблемы на работе - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Близнецов 2023 год будет сложным в плане карьеры. На работе, по ее словам, начнутся неприятности, которые могут закончиться увольнением.

«Этот период, когда, конечно, будет много перемен. Придут обстоятельства, которые ограничат Близнецов в работе: руководство будет контролировать», - заявила она.

Глоба добавила, что у Близнецов сложится впечатление дежавю - как будто они это уже проходили в самый худший период своей жизни.

«Возникнет некое повторение того, что было в 2022-м. Ожидайте этих событий в мае и середине осени», - отметила астролог.

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