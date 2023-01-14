Трудности и опасность: Глоба назвала два знака зодиака, которых ждут нищета и слезы

Астролог Тамара Глоба считает, что двум знакам зодиака придется трудно в 2023 году. По ее словам, представителей этих созвездий ждет сложный путь.

В первую очередь, по ее словам, речь идет про Овнов. Этим людям не стоит вкладывать деньги в сомнительные проекты. В противном случае, судьба не простит.

«Опасный период потерь также будет у Овнов осенью — примерно с середины октября до ноября», - отметила она.

Осторожными также следует быть и Ракам. Не исключено, что представители этого знака столкнутся с мошенниками, которые попытаются отобрать у них все деньги.

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