Успех и перспективы: три знака зодиака, которые несказанно разбогатеют в 2023 году - Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что представителям трех знаков зодиака в этом году очень повезет с деньгами. Успех и перспективы, по ее словам, будут на их стороне.

«Скорпионов накроет лавина денег в конце 2023 года, а до этого они сменят кардинально свою деятельность и коллектив», - заявила она.

Карьера Весов, по ее словам, будет на подъеме. Деньги практически будут течь рекой.

А Тельцы, по мнению Глобы, смогут создать материальную подушку на долгие годы вперед - что позволит им снимать денежные сливки еще 10 лет.

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