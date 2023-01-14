Деньги будут падать на карту: Глоба назвала знак зодиака, который денежно обогатится в 2023 году

Астролог Тамара Глоба считает, что Тельцам в 2023 году повезет в денежном плане как никому другому. По ее словам, финансовая фортуна будет явно на стороне этих представителей созвездия.

«Тельцов ждут самые яркие события — тут и новые отношения, и поездки, и знакомства, и многочисленные связи, и переговоры, и интересные встречи с людьми издалека», - заявила она.

Глоба также подчеркнула, что наработанные проекты Тельцов принесут удачу в январе. По ее словам, пора принимать от судьбы щедрость на богатства.

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