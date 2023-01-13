«Мирными они вряд ли будут»: Василиса Володина предсказала, что произойдет до конца января — разворот Марса предвещает

«Мы с вами сейчас проходим одну из временных развилок, которые реально меняют расстановку сил и могут изменить ход всего процесса. Это очень важный момент. В течение ближайших 2-х недель я ожидаю и других значительных событий. Мирными они вряд ли будут», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.