«Мирными они вряд ли будут»: Василиса Володина предсказала, что произойдет до конца января — разворот Марса предвещает

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог Василиса Володина заглянула в будущее. Что пообещали планеты?

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале предупредила о наступившем периоде, который характеризуется активными переменами во всем.

По словам Василисы Володиной, разворот Марса сулит события, не связанные с миром.

Как считает астролог, уже до конца января произойдут некие судьбоносные события.

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«Мы с вами сейчас проходим одну из временных развилок, которые реально меняют расстановку сил и могут изменить ход всего процесса. Это очень важный момент. В течение ближайших 2-х недель я ожидаю и других значительных событий. Мирными они вряд ли будут», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.

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