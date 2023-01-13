«Могут изменить ход всего процесса»: Василиса Володина предупредила о важных событиях в течение двух недель

Период, в который мы вступили сейчас, у астрологов называется разворотом Марса. События, которые происходят во время него, прокомментировала известный астролог Василиса Володина.
Она дала понять, что все последние активности так или иначе происходят под влиянием Марса, и предрекла, что в течение ближайших двух недель произойдут не менее значимые события.
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«Мы с вами сейчас проходим одну из временных развилок, которые реально меняют расстановку сил и могут изменить ход всего процесса. Это очень важный момент. В течение ближайших 2-х недель я ожидаю и других значительных событий. Мирными они вряд ли будут», — написала в телеграм-канале Василиса Володина.