«Могут изменить ход всего процесса»: Василиса Володина предупредила о важных событиях в течение двух недель

Период, в который мы вступили сейчас, у астрологов называется разворотом Марса. События, которые происходят во время него, прокомментировала известный астролог Василиса Володина.

Она дала понять, что все последние активности так или иначе происходят под влиянием Марса, и предрекла, что в течение ближайших двух недель произойдут не менее значимые события.

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