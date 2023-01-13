Как относиться к пятнице, 13-го: совет психолога

Многие со страхом воспринимают этот день — пятницу, 13-го. Однако к суевериям все же не следует относиться серьезно, лучше помнить о здравом смысле, считает психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский.

Он объяснил, что эта примета, как и многие другие, берет свое начало в древности: привыкшие к 12-кратному исчислению времени люди верили, что после 12 часов ночи их могут подстерегать опасности.

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