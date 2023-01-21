Гороскоп на неделю с 23 по 29 января для всех знаков зодиака

Нам предстоит довольно двойственная неделя. С одной стороны, звезды к нам благосклонны, неделя обещает быть хорошей. С другой – она практически полностью не подходит для активных действий. Казалось бы, Меркурий прекратил портить нам кровь, так в чем же дело?

А дело в том, что большинство благоприятных влияний будет проявляться ночью, когда люди в основном спят. Зато это хорошая новость для «сов» и прочих полуночников – вы можете добиться впечатляющих результатов.

Как все это отразится на знаках Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Водолей

На Водолеях в полной мере отразится неоднозначность недели. А потому что-то сверхважное планировать на нее не стоит, в остальном же это время неплохое, и вы обязательно найдете поводы для радости.

Любовь

Может наблюдаться эмоциональный спад. Если у вас давние стабильные отношения – это нормально, такое случается. А вот если отношения только начались – это повод насторожиться.

Финансы

Прекрасная неделя для работы и финансов. В этих сферах вы с удовольствием сможете наблюдать позитивную динамику.

Здоровье

Хоть звучит это и ненаучно, но вирусы не дремлют, они вышли на охоту, и ваша задача – не стать их добычей. Вы ведь догадываетесь, что делать, да?

Овен

Овнам предстоит прекрасная неделя. У вас получается практически все. Кто-то начнет пожинать плоды прошлых усилий, причем это может случиться неожиданно – вы еще не ждали положительных результатов, а они появились. Субботу и воскресенье посвятите отдыху. Для дел эти дни пустые, а набраться сил перед следующей неделей – всегда хорошая идея.

Телец

Помните, на прошлой неделе вы готовились к чему-то новому? Выходу на новую работу, запуску проекта или к чему-то еще. Так вот – время пришло, можно приступать. Неделя для этого очень удачная. В личной жизни у вас пока не все гладко, но вам, скорее всего, по этому поводу будет даже расстраиваться некогда. Очень уж вы будете заняты.

Близнецы

У Близнецов наступило время, которое совсем не подходит для витания в облаках и погружения в эмоции. Эмоции пока лучше отставить в сторону и заняться деловой стороной жизни. Именно в сфере работы и бизнеса вы можете достичь больших успехов, а для этого не грех оставить голову холодной, не поддаваясь на провокации горячего сердца.

Рак

Если за прошедшие пару-тройку недель Ракам не удалось избежать заметной финансовой ошибки, сейчас есть все шансы или исправить ошибку, или ликвидировать ее последствия. Также этот период хорош для поиска работы, новых начинаний, деловой сферы. Вам могут приходить в голову интересные идеи – записывайте их или запоминайте. В скором времени вы можете их с успехом реализовать.

Лев

Если Львы по-прежнему вкладывают в работу, отношения или другую сферу больше, чем получают в ответ, это повод задуматься, нужно ли вам оно. Есть и хорошие новости – дела, в которых все никак не могло сдвинуться с места, пойдут. Торможение закончилось, динамика наблюдается, можно входить в приятный для вас ритм.

Дева

Дев продолжают преследовать «призраки прошлого». И тут надо постараться объективно оценить ситуацию – кто из прошлого тянет вас на дно, а с кем получится весьма взаимовыгодное сотрудничество. С первыми распрощаться без долгих проводов, а со вторыми продолжить путь успеха.

Весы

Самое лучше положение будет у тех Весов, которые в недавнем прошлом готовили почву для будущих свершений. Это ваше время, проведите его с пользой и получите богатые плоды. У вас будет приподнятое настроение и море энергии. Впрочем, все остальные Весы тоже не унывают и пребывают в бодром состоянии духа. Неделя обещает быть приятной.

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Скорпион

Скорпионы, решившие сменить работу, должны быть внимательны и осторожны. Сейчас хорошо переходить в сферу, связанную с высокими технологиями, а во всех остальных сферах именно у вашего знака может наблюдаться спад. Поэтому постарайтесь пока не делать резких движений. В целом же неделя позитивна.

Стрелец

Стрельцов наконец полюбит удача, и благоприятные возможности будут россыпью лежать у ваших ног. И здесь очень важно не игнорировать эти возможности, потому что вы можете. Ловите удачу за хвост! В отношениях с людьми еще ощущается некоторое напряжение, но оно постепенно сходит на нет, что не может не радовать.

Козерог

Положительные изменения, сопровождавшие Козерогов с начала года, благополучно продолжаются. Единственная оговорка – для романтики период не самый подходящий. Однако для пар с хорошими стабильными отношениями вряд ли это будет заметно: неприятности пройдут как легкие облачка в солнечный день.

Рыбы

Ситуация в финансах, любви и отношениях с людьми вообще улучшается. Можно выдохнуть и выбраться из своего «тихого омута» на свет. Все важные дела назначайте на начало недели, когда работа будет спориться. Позже атмосфера будет больше располагать к рутине и отдыху.