Напряжение и агрессия: три знака зодиака, у которых произойдет срыв 22 января

Овны

Сегодня вы можете обнаружить, что склонны к вспыльчивости, поэтому держите себя в руках. Следите за тем, чтобы не проявлять склонность к вспышкам гнева в общественных местах. Есть вероятность получения незначительных травм в результате такой вспышки, если вы не будете вовремя давать себе остыть и продышатся.

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Тельцы

Сегодня не спешите выяснять отношения с близкими. Добиться спокойного диалога без лишних эмоций будет очень трудно и даже самый, казалось бы, безобидный разговор может обернуться настоящей драмой. Все острые углы сегодня следует сглаживать.

Весы

Сегодня умение уступить вашим козырем в рукаве. На самом деле мы не всегда проигрываем, если даем оппоненту почувствовать себя победителем. Иногда человеку нужно дать возможность самому встретиться с последствиями своих заблуждений.