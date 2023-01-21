Этим трем знакам зодиака срочно надо взяться за здоровье 21 января

Овны

Сейчас существует вероятность травмы головы. Сегодня вам нужно быть очень осторожными, так как возможны различные несчастные случаи, многие из которых будут представлять особую опасность для вашей головы или верхней части тела.

Будьте внимательны и постарайтесь не заниматься теми видами деятельности, которые требуют тяжелого физического труда. Серьезная травма головы требует длительного времени для заживления, поэтому лучше перестраховаться, чем потом жалеть!

Весы

Будьте осторожны, иначе вы можете получить травму. В этот день очень вероятны несчастные случаи, поэтому вам необходимо принять некоторые меры предосторожности, чтобы не подвергать себя риску. Следите за всеми своими действиями и будьте особенно осторожны рядом с вещами, представляющими определенный риск - большими водоемами, электричеством и транспортом.

Козероги

Сегодня вас могут мучить головные боли и низкий уровень энергии, поэтому будьте к себе снисходительны. Эти недомогания, скорее всего, вызваны слегка повышенным уровнем стресса, который вы испытываете в данный момент. Мелкие разочарования не стоят головных болей, которые они вызывают, поэтому вам следует успокоиться.

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