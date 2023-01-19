Выключите романтику: астролог предупредила три знака зодиака от беды 19 января

Львы

Вы стали немного самодовольны в своих отношениях, поэтому будьте внимательны к последствиям этого сегодня. Не забывайте каждый день немного баловать своего партнера, даже если вам хочется, чтобы он сначала сделал то же самое для вас!

Стрельцы

Сегодня вы обнаружите, что у вас слишком блуждающий взгляд в отношении потенциального партнера, даже если ваше сердце уже занято. Искать - это одно, но если вы чувствуете, что собираетесь быть неверным своему партнеру, убедитесь, что вы сначала решили, готовы ли вы к прекращению отношений. Будьте честны со своим партнером и решите все проблемы до того, как они выйдут из-под контроля.

Рыбы

Сегодня в отношении романтики для вас главным будет прощение. Вы наконец-то поймете, что прошлые обиды держатся только на вас, а не на том человеке, на которого вы злились. Отпустите обиду раз и навсегда, и вы обнаружите, что снова открыли свою жизнь для новой любви и счастья.

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