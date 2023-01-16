Тревога и беспокойство! Три знака зодиака, которые будут на грани 16 января

Девы

Сегодня вы можете чувствовать себя тревожными и обеспокоенными. Это будет заметно по вашим действиям, и многие вокруг вас обратят внимание на ваше состояние. Со всеми дополнительными усилиями, которые вы прилагали в последнее время на работе, вы определенно переутомились. Вам следует перестать бояться неизвестности и избегать ненужного стресса.

Скорпионы

Сегодня постарайтесь избегать мелких споров с партнером. Сегодня могут возникнуть некоторые незначительные разногласия, но вы будете склонны раздувать из мухи слона, потому что эмоции зашкаливают. Сделайте все возможное, чтобы успокоиться и дать волю холодному рассудку.

Рыбы

Сегодня вы проведете весь день, анализируя свое финансовое положение. Звезды советуют вам следить за своими расходами и планировать их с большей рациональностью. Не волнуйтесь, вы ничего не потеряете, если будете предельно внимательны. Сегодняшние выводы позитивно отразятся на ваших доходах.

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