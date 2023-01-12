Кто из знаков зодиака потеряет любовь в январе: измены, дела и просто глупость

Астрологи предупредили, что трем знакам зодиака придется пережить непростой январь в плане личной жизни. Кое-кто потеряет своих любимых пойдя на поводу желаний, а кому-то просто сильно не повезет в жизни.

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В любом случае, информацию астрологов можно намотать на ус и постараться предотвратить беду.

Овны могут потерять любимого человека из-за пренебрежительного отношения к нему. У представителей знака будет много дел, вторая половинка будет требовать внимания, но Овен проигнорирует этот крик души.

Близнецы способны испортить отношения с любимым из-за интрижки на стороне. Кто-то симпатичный начнет маячить на горизонте, вы увлечетесь, увы, это не останется незамеченным со стороны партнера.

Весы в целом будут себя плохо ощущать в январе в душевном плане, поэтому внутренне раздражение может вылиться на самых близких. Астрологи рекомендуют не закрываться в себе, а поговорить со второй половинкой по душам.

Источник: rsute.ru.