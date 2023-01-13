Чего ни в коем случае нельзя делать в пятницу, 13-го: зловещий день!

Издавна пятница, выпадающая на 13-е число любого месяца, считалась несчастливым днем, притягивающим к себе всевозможные неприятности. С этим днем и сегодня связывают мистические ужасы и таинственные совпадения. Таролог Марианна Абравитова объяснила порталу Тeleprogramma.pro, чего следует остерегаться в этот день.
— Пятница, тринадцатое… Этот день во всех культурах, на всех континентах считается необычным, люди его опасаются. С этим днем действительно связано много мистики. В христианской традиции число 13 считается проклятым, потому что на Тайной вечере тринадцатым был Иуда Искариот, который предал Христа. Есть и другие версии происхождения страхов, связанных с числом 13. Они более глубокие, языческие. Считается, что в этот день происходят негативные события.
— Это действительно так? Или все страхи перед числом тринадцать — простые суеверия?
— Все это подметил народ, а народные приметы на пустом месте не рождаются.
— Расскажите, как нужно себя вести в этот день, чтобы не навлечь на себя что-то плохое.
— Начну с того, что стоит делать в пятницу, 13-го. Стоит поостеречься, вести себя очень осторожно и думать только о хорошем. Стоит молиться и находиться в благости. Хорошо бы принять ванну или душ, чтобы смыть с себя весь негатив.
— Чего нельзя делать в этот день?
— Не нужно начинать что-то новое. Не стоит назначать на этот день операции и другие важные и серьезные дела. Неподходящий день для свадеб, для зачатия новой жизни: пятница, 13-го может наложить на судьбу будущей семьи и будущего ребенка негативную программу.
Фото: кадр из фильма «Кладбище домашних животных»
— А для кого этот день может стать, наоборот, удачным?
— Этот день любят люди, задумывающие что-то плохое: их отрицательная энергия усиливается многократно. Все, что посылается кому-то со знаком «минус», в пятницу, 13-го достигает целей, и негатив проявляется активнее, мощнее, ярче. Этот день имеет прямое отношение ко всем, кто водит дружбу с нечистой силой.
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— Добрым и светлым людям нужно бояться, прятаться?
— Если вы нормальный человек — добрый и порядочный, со светлыми мыслями, — то, конечно, это не ваш день. Будьте осторожны, остерегайтесь всего негативного и призывайте высшие силы, чтобы они вас берегли. Можно сходить в церковь, прочитать молитву, поставить свечу.
Если же вы завистливый человек, желающий зла другим, то вы можете получить в этот день особые силы. Но нужно понимать, что эта дружба с темными силами дарит только один день в году, когда все удается, когда помогает негативная энергия. А все остальные дни в году — против вас.