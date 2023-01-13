Чего ни в коем случае нельзя делать в пятницу, 13-го: зловещий день!

Издавна пятница, выпадающая на 13-е число любого месяца, считалась несчастливым днем, притягивающим к себе всевозможные неприятности. С этим днем и сегодня связывают мистические ужасы и таинственные совпадения. Таролог Марианна Абравитова объяснила порталу Тeleprogramma.pro, чего следует остерегаться в этот день.

— Пятница, тринадцатое… Этот день во всех культурах, на всех континентах считается необычным, люди его опасаются. С этим днем действительно связано много мистики. В христианской традиции число 13 считается проклятым, потому что на Тайной вечере тринадцатым был Иуда Искариот, который предал Христа. Есть и другие версии происхождения страхов, связанных с числом 13. Они более глубокие, языческие. Считается, что в этот день происходят негативные события.

— Это действительно так? Или все страхи перед числом тринадцать — простые суеверия?

— Все это подметил народ, а народные приметы на пустом месте не рождаются.

— Расскажите, как нужно себя вести в этот день, чтобы не навлечь на себя что-то плохое.

— Начну с того, что стоит делать в пятницу, 13-го. Стоит поостеречься, вести себя очень осторожно и думать только о хорошем. Стоит молиться и находиться в благости. Хорошо бы принять ванну или душ, чтобы смыть с себя весь негатив.

— Чего нельзя делать в этот день?

— Не нужно начинать что-то новое. Не стоит назначать на этот день операции и другие важные и серьезные дела. Неподходящий день для свадеб, для зачатия новой жизни: пятница, 13-го может наложить на судьбу будущей семьи и будущего ребенка негативную программу.