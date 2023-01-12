Будет летать в облаках счастья! Глоба назвала знак, который встретит любовь или вернется к бывшей

Скорпионам можно только позавидовать! Ведь известный астролог Тамара Глоба предрекла им удачу на романтическом фронте.

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Представители знака встретят настоящую любовь, о которой мечтали всю свою жизнь, и станут упиваться этими чувствами. Наслаждение полностью поглотит их.

Также не исключено, что это буду не новые отношения, а просто свежий виток былого союза. Как поется в песне Михаила Шуфутинского, «две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи». И это про Скорпионов.

Источник: rsute.ru.