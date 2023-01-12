Любовь и деньги: Володина назвала главного счастливчика 2023 года

Астролог Василиса Володина считает, что у Тельцов 2023 год будет счастливым. По ее словам, перед представителями этого созвездия откроются многие двери.

«Пришло время не только загадывать желания, но и готовиться к тому, чтобы идти в этом направлении», — заявила она.

Володина подчеркнула, что у Тельцов есть все шансы заработать много денег. А помогут им в этом влиятельные покровители. Повезет и в личной жизни. Одиноких представителей этого знака зодиака ждет большая любовь.

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