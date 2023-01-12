«Даже в собственном доме!»: Стрельцам скоро предстоит борьба — вы станете только крепче (Глоба)

Начало года, согласно прогнозу астролога Тамары Глобы, будет непростым для Стрельцов. Они столкнутся с ярым сопротивлением, которое им придется преодолевать.

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«Им буквально придется выдерживать атаки против себя и даже иногда в собственном доме, потому что его партнеры будут пытаться давить на них», — заявила Глоба.

Впрочем, представители знака выстоят этот бой и смогут продолжить свой путь, который в дальнейшем окажется успешным. Стрельцы начнут стремительно продвигаться за счет людей рядом с лидерскими позициями.

Также они смогут проявить свои творческие амбиции, которые тоже дадут активный результат, в том числе в виде прибыли.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.