Какие знаки зодиака самые умные: астрологи провели исследование

Астрологи провели исследование и выявили, что максимальная концентрация умных людей наблюдается среди Дев и Козерогов.

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Девы находчивы, талантливы, начитаны, отдают много сил карьере и самообразованию. Их часто ценят на работе за усидчивость, целеустремленность и желание познавать новое. Не удивительно, что они нередко добиваются и финансового успеха.

Козероги отличаются цепким умом, умением схватывать все на лету и запоминать мгновенно. Этот навык они с пользой применяют в профессиональной деятельности. Тоже очень работоспособны, к тому же имеют отличную интуицию, которая помогает им в бизнесе.

Источник: astrohelper.ru.