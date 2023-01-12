Уже сегодня им откроется денежный поток! Астрологи назвали везунчиков по датам рождения

Сегодня, 12 января, многие почувствуют, как им стало легче и спокойнее, а все из-за того, что отступила ретроградность Марса.

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После наступления благоприятного периода для ряда людей может наступить счастливое время в плане денег, им сулит богатство и отличные заработки.

Так Близнецы, Козероги и Водолеи увидят денежный поток и поймут, где взять средства, чтобы жить безбедно и позволять себе многое. Бизнес, карьера, удача — вот теперь ваши верные спутники.

Напомним, Близнецы родились с 21 мая по 21 июня, Козероги — с 22 декабря по 19 января, Водолеи — с 20 января по 18 февраля.

Источник: sportkp.ru.