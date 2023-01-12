Уже сегодня им откроется денежный поток! Астрологи назвали везунчиков по датам рождения

Уже сегодня денежный поток откроется перед ними! Астрологи назвали везунчиков по датам рождения

Три знака зодиака станут богачами. Фото: Global Look Press

Поскольку ретроградный Марс уходит, многим наступившее время покажется более счастливым.

Сегодня, 12 января, многие почувствуют, как им стало легче и спокойнее, а все из-за того, что отступила ретроградность Марса.

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После наступления благоприятного периода для ряда людей может наступить счастливое время в плане денег, им сулит богатство и отличные заработки.

Так Близнецы, Козероги и Водолеи увидят денежный поток и поймут, где взять средства, чтобы жить безбедно и позволять себе многое. Бизнес, карьера, удача — вот теперь ваши верные спутники.

Напомним, Близнецы родились с 21 мая по 21 июня, Козероги — с 22 декабря по 19 января, Водолеи — с 20 января по 18 февраля.

Источник: sportkp.ru.

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