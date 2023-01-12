Глоба объявила о черном дне для Весов! Ваш мир рухнет и придется вставать с колен

Астролог Тамара Глоба предупредила Весы о «черном дне» для них. 12 января представителям знака будет казаться, что весь их привычный мир в буквальном смысле рухнул.
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Напряжение будет нарастать, а атмосфера вокруг будет невероятно тягостной. Весам придется решать не одну, а массу серьезных проблем.
Не исключено, что положение усугубит тот факт, что Весы дадут окружающим обещания, которые не в силах выполнить.
На помощь вам придут друзья, и близкие и помогут встать с колен.
Источник: rsute.ru.