Глоба объявила о черном дне для Весов! Ваш мир рухнет и придется вставать с колен

Глоба объявила о «черном дне» для Весов! Когда ваш мир рухнет и придется вставать с колен

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

На помощь к вам придут близкие люди.

Астролог Тамара Глоба предупредила Весы о «черном дне» для них. 12 января представителям знака будет казаться, что весь их привычный мир в буквальном смысле рухнул.

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Напряжение будет нарастать, а атмосфера вокруг будет невероятно тягостной. Весам придется решать не одну, а массу серьезных проблем.

Не исключено, что положение усугубит тот факт, что Весы дадут окружающим обещания, которые не в силах выполнить.

На помощь вам придут друзья, и близкие и помогут встать с колен.

Источник: rsute.ru.

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