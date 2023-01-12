Белая полоса: какой знак зодиака ждет повышение на работе — Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что первая половина 2023 года у Овнов будет счастливый период на работе. Это шанс, по ее словам, для повышения на работе.

«Вы получите от руководства как нарекания, и довольно серьезные, так и похвалу, которая может дать вам возможность и прибыли, и продвижения вперед. Наступит белая полоса», — заявила она.

При этом Глоба подчеркнула, что Овнам также нужно обратить внимание на здоровье. Критические периоды для них — середина и конец октября.

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