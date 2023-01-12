Деньги и власть: Глоба назвала знак зодиака, который в 2023 году разбогатеет как никто

Астролог Тамара Глоба заявила, что для Водолеев год Кролика сложится крайне удачным в финансовом плане. По ее словам, у представителей этого знака зодиака появится возможность приобрести имущество, о котором они давно мечтали.

«Денег будет хватать, но нужно грамотно вложить их в строительство и экономику. Если бездумно тратить их, то они больше не придут», — заявила она.

При этом Глоба добавила, что Водолеям помогут в 2023 году влиятельные покровители.

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