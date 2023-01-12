Курс доллара будет в разы выше, чем ожидали! Вот почему его активно скупают люди

Курс доллара на последних торгах Мосбиржи обрушился до 68, 5 рубля. Многие россияне, услышав эти цифры, поспешили в кассы обменивать свои сбережения на американскую валюту.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Почему? Ведь не исключено, что доллар упадет еще ниже. Судя по всему, многие сограждане видели прогноз Георгия Остапковича, директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.
Аналитик полагает, что доллар вырастет в 2023 году до 80 рублей. И сограждане решили не ждать более благоприятных обстоятельств.
Также Остапкович полагает, что инфляция в текущем году будет выше прогнозируемой.
«К 7%, которые прогнозирует Центробанк, нужно добавить еще 2%. Думаю, это будет близко к реальному значению», — поведал эксперт сайту КП.