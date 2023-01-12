Курс доллара будет в разы выше, чем ожидали! Вот почему его активно скупают люди

Курс доллара на последних торгах Мосбиржи обрушился до 68, 5 рубля. Многие россияне, услышав эти цифры, поспешили в кассы обменивать свои сбережения на американскую валюту.

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Почему? Ведь не исключено, что доллар упадет еще ниже. Судя по всему, многие сограждане видели прогноз Георгия Остапковича, директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.