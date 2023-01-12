Стрельцы совершат непоправимое! Тамара Глоба – молчите, не время

Стрельцы совершат непоправимое! Тамара Глоба – молчите, не время

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Лучше представителям зодиакальной системы сейчас лишний раз не высовываться.

Астролог Тамара Глоба предупредила Стрельцов о грядущей опасности. Прежде всего, им стоит воздержаться от сильных физических нагрузок, которые тяжелы в данный период для них.

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Кроме того, Стрельцам стоит проявить максимум внимания к собственному поведению и словам. Над представителями зодиакальной системы витает аура конфликта и вот-вот может разразиться буря. Будьте тихи, бдительны, дипломатичны, иначе беды не избежать.

И не берите на себя то, что не сможете потянуть, невыполненные обязательства могут сломить ваш моральный дух.

Источник: rsute.ru.

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