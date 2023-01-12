Стрельцы совершат непоправимое! Тамара Глоба – молчите, не время

Кроме того, Стрельцам стоит проявить максимум внимания к собственному поведению и словам. Над представителями зодиакальной системы витает аура конфликта и вот-вот может разразиться буря. Будьте тихи, бдительны, дипломатичны, иначе беды не избежать.

И не берите на себя то, что не сможете потянуть, невыполненные обязательства могут сломить ваш моральный дух.

Источник: rsute.ru.