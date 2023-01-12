Какой знак зодиака самый честный и искренний: доверяйте ему на сто процентов!

Астрологи назвали самый честный и искренний знак, речь идет о Стрельце. Иногда их считают грубоватыми и слишком прямолинейными, но потом, присмотревшись, люди навсегда влюбляются в Стрельцов.

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Да, они не всегда умеют подобрать деликатные слова, чтобы выразить свои мысли, но вы никогда не увидите от них подлости. Стрельцы ровно такие, как говорят и ведут себя, без каких-то подводных камней.