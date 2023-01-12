Какие знаки зодиака вступят в белую полосу жизни с 21 января: новолуние принесет удачу

Близнецы после новолуния начнут небывалый карьерный рост, им вдруг все будет удаваться на рабочем месте.

Раки поймают за хвост финансовую удачу и смогут приобрести то, о чем мечтали очень давно.

Львам будет вести на любовном фронте и в личной жизни, начнутся новые красивые отношения, появится искра в старых.

Весы будут счастливчиками буквально во всех сферах жизни. Им предстоит приятная родственная встреча.

Скорпионов порадует интересное путешествие, не исключено, что оно будет иметь характер романтического.

Стрелец после новолуния сможет реализовать то, о чем мечтал очень давно. Также ему светит знакомство, которое перевернет его жизнь в лучшую сторону.

Источник: rsute.ru.