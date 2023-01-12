Глоба раскрыла знак, который может оказаться в долговой яме! Важное — от астролога

12 января у Львов могут появиться в голове весьма интересные идеи, которые они тут же захотят реализовать в жизни.
Астролог Тамара Глоба заявила, что это верное решение, сейчас для представителей знака отличное время для творчества и проявления своих качеств. Действуйте, показывайте свои таланты людям!
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Если вам кто-то со стороны предложит помощь, не отказывайтесь, она будет действенной. А вот брать кредит или взаймы на новый проект сейчас точно не стоит, предупредила астролог.
Все хорошенько просчитайте и только потом приходите к выводу. Есть высокий риск оказаться в долговой яме!
Источник: rsute.ru.