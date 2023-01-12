Начальство будет недовольно и заставит все переделывать! Глоба назвала знак с невезучей звездой

Тамара Глоба 12 января рассказала, что ждет Овнов: увы, она не смогла порадовать их счастливым гороскопом.
У представителей зодиакальный системы все будет валиться из рук, на работе они не смогут собраться и натворят дел.
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Начальство будет недовольно вашими ошибками и заставит вас все переделывать. Крепитесь! Сейчас не время для споров и конфликтов, соберите волю в кулак и терпеливо сделайте все так, как говорит руководство.
Постарайтесь сохранить холодное сердце, завтра уже все будет казаться намного проще.
Источник: rsute.ru.