Начальство будет недовольно и заставит все переделывать! Глоба назвала знак с невезучей звездой

Начальство будет недовольно вашими ошибками и заставит вас все переделывать. Крепитесь! Сейчас не время для споров и конфликтов, соберите волю в кулак и терпеливо сделайте все так, как говорит руководство.

Постарайтесь сохранить холодное сердце, завтра уже все будет казаться намного проще.

Источник: rsute.ru.