Глоба назвала знак зодиака, для которого 2023 год станет самым опасным для здоровья

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Рыб год Кролика начнется удачно. Неприятностей, по ее словам, не будет, только если они сами на них не напросятся.

«Начиная со второй половины весны - период, когда надо позаботиться о своем здоровьем, может проявится старая хроника. Или из-за загруженности могут проявится проблемы со здоровьем в новом варианте», - заявила она.

Глоба также добавила, что у Рыб возникнут трудности с деньгами - в середине апреля и в середине октября. Но голову не опускаем. Обязательно все наладится.

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