Кинут и не подавятся! Знак зодиака, которого могут обмануть мошенники - Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что у Стрельцов год Кролика будет позитивным, однако летом надо быть осторожными в отношениях с людьми. Есть риск встретиться с мошенниками.

«Летом будут и приключения: если появится новая любовь или какие-то шансы, то присмотритесь к тем, кто вокруг вас – вдруг эти люди лишат вас финансовых возможностей. В этом плане опасен период конца июня, начала июля, начала августа, начала сентября», - заявила она.

При этом с середины года, по словам Глобы, работа принесет Стрельцам отдачу.

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