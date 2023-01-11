«Летом появится шанс»: знак зодиака, которого ждет денежная лавина - Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что у Львов в 2023 году будет отличный период для раскрытия творческого потенциала. По ее словам, какие бы странные вещи не происходили в жизни - сдаваться нельзя.

«С летнего периода в карьере откроется период новых шансов, руководство будет поддерживать», - заявила она.

При этом Глоба добавила, что июнь – хороший месяц для рождения детей. Поэтому если вы планируете беременность, то у вас есть все шансы.

«В конце июня нужно беречь здоровье», - добавила астролог.

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