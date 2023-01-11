Дома случится конфликт, но спасет поездка! Весов ждет интересное время — Володина

Василиса Володина рассказала 11 января, что у Весов дома назреет конфликт из-за бытовых проблем. Такого противостояния никто не ожидал.
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Однако представители знака возьмут волю в кулак и наладят отношения с близкими. Впрочем, и самой ссоры вполне можно избежать, если контролировать свои эмоции и поступки.
Улучшить эмоциональное состояние смогут приятные поездки, они пройдут крайне удачно. Вдали от дома вероятны новые приятные знакомства, которые сильно впечатлят Весов.
Источник: rsute.ru.