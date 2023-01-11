Этот знак зодиака громко заявит о себе в январе - прогноз Глобы

Астролог Тамара Глоба считает, что у Близнецов в 2023 году будет в целом удачный год для карьерного роста. По ее словам, представители этого знака зодиака будут стремиться зарабатывать деньги.

«Январь выдастся активным и насыщенным. Перед Близнецами появятся новые возможности по работе», - заявила она.

Главным образом, по словам Глобы, Близнецам не стоит разбрасываться уже наработанными связями и знакомствами. Они могут помочь в становлении карьеры.

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