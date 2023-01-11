Назван самый счастливый знак зодиака: каждый мечтает стать таким

Астрологи пришли к выводу, что самым большим счастливчиком среди знаков зодиака являются Весы.

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Они часто обладают привлекательной внешностью, милы, на мир смотрят с позитивом и оптимизмом, поэтому даже в самых сложных ситуациях не опускают руки, а просто пытаются найти еще один путь вперед и к счастью.

Негатив они воспринимают легко, отражая его и не переваривая сутками чужие грубые высказывания. Кроме того, они сильны духом и настойчивы, поэтому могут добиться успеха в карьере и материального благополучия.

Источник: astrohelper.ru.