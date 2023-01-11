Глоба назвал самый напряженный день этой недели

Астролог Богдан Глоба считает, что самым напряженным днем этой недели станет воскресенье. Однако волноваться не стоит.

«Воскресенье энергетически и событийно весьма напряженное. Но несмотря на это, отличное время для переговоров, мозгового штурма и планирования. Не забывайте сказать партнерам, как вы их цените», - заявил он.

А суббота, по словам Глобы, принесет гармонию мятежным сердцам и просветление людям, которые ищут ответы на свои вопросы. Астролог советует ловить идеи из воздуха и не чураться смелых решений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».