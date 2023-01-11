Лучшие жены и мужья — среди них! Астрологи назвали самый верный и терпеливый знак зодиака

Лучшие жены и мужья – среди них! Астрологи назвали самый верный и терпеливый знак зодиака

Раки — лучшие супруги. Фото: Global Look Press

Каждый хочет в отношениях определенной стабильности и спокойствия.

Астрологи определили знак зодиака, который наиболее удачно проявляет себя в браке. Причем как со стороны мужчин, так и женщин.

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Речь идет о Раках, которые отличаются особым терпением, ответственностью, верностью, честностью, добротой.

Они на самом деле крайне трепетно относятся к брачному союзу. Кроме того, Раки обычно очень спокойны и умеют создать в семье комфортную атмосферу. Однако если вам нужны страсти каждый день и огонь в отношениях постоянно, союз с Раком не для вас.

Источник: astrohelper.ru.

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