Лучшие жены и мужья — среди них! Астрологи назвали самый верный и терпеливый знак зодиака

Астрологи определили знак зодиака, который наиболее удачно проявляет себя в браке. Причем как со стороны мужчин, так и женщин.

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Речь идет о Раках, которые отличаются особым терпением, ответственностью, верностью, честностью, добротой.

Они на самом деле крайне трепетно относятся к брачному союзу. Кроме того, Раки обычно очень спокойны и умеют создать в семье комфортную атмосферу. Однако если вам нужны страсти каждый день и огонь в отношениях постоянно, союз с Раком не для вас.

Источник: astrohelper.ru.