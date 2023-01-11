«Гните свою линию»: Глоба предрек успех на 12 и 13 января

Астролог Богдан Глоба заявил, что четверг, 12 января, заставит представителей знаков зодиака проявить разумное упорство в делах.

«Не сдавайтесь и гните свою линию, но будьте дипломатичны! Труды и вложения своих сил в коллективное дело обязательно окупятся», — заявил он.

А в пятницу, по мнению Глобы, не позволяйте «зацепить» себя недоброжелателям.

«Будьте вежливы с начальством и не раздавайте непрошенных советов. Желаемому предпочтите необходимое. Вечер посвятите близким», — отметил астролог.

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