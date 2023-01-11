Успех и авторитет: Глоба назвала знак зодиака, который сорвет денежный куш во второй половине 2023 года

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Но надо следить за здоровьем.

Астролог Тамара Глоба считает, что Весам очень повезет в денежном плане во второй половине 2023 года. По ее словам, представителям этого созвездия аукнется все, над чем они старались ранее.

«Во второй половине года: все что вы накопили — здоровье, авторитет, работа — в последующие полтора года будет приносить успех и отдачу», — заявила она.

Однако когда обнаружатся какие-то проблемы со здоровьем, подчеркивает Глоба, ими надо заниматься сразу. Иначе потом будут серьезные проблемы.

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