Трудности и потери: знак зодиака, для которого 2023 год станет переломным — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что начало 2023 года принесет Козерогам немало испытаний. По ее словам, представителям этого созвездия нужно запастись терпением.

«Трудности и потери, которые касаются семьи, отношений с партнерами, противники могут прийти с какими-то требованиями к Козерогу. Это время переломное», — заявила она.

При этом Глоба подчеркнула, что успех придет оттуда, где вы сейчас живете. А поддержка, по ее словам, будет от родных и близких.

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