С марта! Глоба назвала знак зодиака, которому надо вложить деньги, иначе все потеряет

Астролог Тамара Глоба считает, что у Водолеев в 2023 году будет все хорошо с деньгами. Однако средства надо куда-то вкладывать, иначе есть риск остаться без всего.

«С марта Водолею нужно внимательно отнестись к своим финансам — и это как минимум два года продлится. Денег будет достаточно, но в то же время эти деньги нужно вкладывать — в строительство, в экономику, в реальное развитие», — заявила она.

Глоба подчеркнула, что если деньги «пускать на ветер», просто тратить — они не будут больше приходить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».