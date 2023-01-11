Марго Робби не совпала со своим знаком зодиака: «Даже спрашивала у мамы, не перепутала ли она дату моего рождения»

Одни люди верят в гороскопы и полностью ассоциируют себя со своим знаком зодиака. Но бывает и наоборот: характеристики знака совершенно не подходят человеку. Так, например, случилось у голливудской актрисы Марго Робби.
«Я Рак. Но я не идентифицирую себя как Рак, если честно, — призналась 32-летняя блондинка журналу W. — Все, что я когда-либо слышала о Раках, не похоже на меня: они очень чувствительны, держат свои эмоции в рукаве и настоящие домоседы. Я ненавижу быть дома, я не особенно чувствительна и не держу свои эмоции на рукаве».
Актриса призналась, что несколько раз перепроверяла свой зодиака. И в итоге пришла к выводу, что, если она и Рак, то крайне нетипичный или смешанный.
«Я даже спрашивала у мамы, не перепутала ли она дату моего рождения, на что она очень обиделась. Я думаю, что я скорее Близнецы», — говорит кинозвезда.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что в обычных гороскопах зодиак человека определяется тем, в каком знаке у него Солнце. Однако любой грамотный астролог знает, что на характер индивида влияет также, в каких знаках находятся его Меркурий, Венера и Марс. Каждая из планет отвечает за определенные аспекты личности, и по ним человек может быть в другом знаке, не в том, который определяется по дате рождения. Поэтому представители одного знака бывают довольно-таки разными по характеру.