Какой знак зодиака самый везучий и харизматичный: эти люди становятся лидерами

Астрологи провели исследование и выявили среди знаков самых великих везунчиков, которые к тому же отличаются невероятной харизматичностью. Речь идет об Овнах.

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Как говорят звездные эксперты, Овны способны заразить своей идеей всех вокруг и повести к цели просто толпы. Они невероятно успешны, хороши в роли лидера и отлично проявляют себя в творчестве.