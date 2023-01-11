Умные, добрые и веселые: какой знак зодиака лучший по всем показателям

Безусловно, всем нравятся разные люди и разные характеры. Кто-то ценит силу, а кто-то мягкость и доброту. Кто-то хочет выстраивать отношения только с привлекательными личностями, а кому-то внешность вообще не важна.
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Однако астрологи постарались выделить среди знаков зодиака тот, у кого наблюдается максимальное количество плюсов, а минусы их практически сведены к нулю.
Итак, самым лучшим знаком зодиака они назвали Козерогов. Это один из самых умных знаков, при этом свои таланты они почти всегда расходуют рационально, действительно применяя в жизни, на пользу себе и людям.
Кроме того, они невероятно работоспособны, имеют отличную интуицию, смекалку. В компании всегда веселы, а к окружению добры и приветливы. Немаловажен и тот момент, что они почти не замечают обид.
Источник: astrohelper.ru.