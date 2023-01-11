Карьера, деньги и любовь! Такое бывает редко, но удача нашла один знак зодиака — Володина

12 января ретроградный Марс наконец-то отступит, и все мы почувствуем себя чуточку спокойнее и увереннее в завтрашнем дне.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Однако один знак зодиака уже сегодня окунулся в счастливую реку судьбы и будет плыть по ней дальше. Астролог Василиса Володина предрекла Козерогам в ближайшем будущем значительные перемены в профессиональной сфере, продвижение в карьере и хорошее денежное вознаграждение.
Настроение у Козерогов, понятное дело, будет от этого на высоте. Скоро им предстоит приятная покупка.
Источник: rsute.ru.