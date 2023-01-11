Карьера, деньги и любовь! Такое бывает редко, но удача нашла один знак зодиака — Володина

Карьера, деньги и любовь! Такое бывает редко, но удача нашла один знак зодиака – Володина

Василиса Володина. Кадр из шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Период счастья наступил для них уже сейчас.

12 января ретроградный Марс наконец-то отступит, и все мы почувствуем себя чуточку спокойнее и увереннее в завтрашнем дне.

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Однако один знак зодиака уже сегодня окунулся в счастливую реку судьбы и будет плыть по ней дальше. Астролог Василиса Володина предрекла Козерогам в ближайшем будущем значительные перемены в профессиональной сфере, продвижение в карьере и хорошее денежное вознаграждение.

Настроение у Козерогов, понятное дело, будет от этого на высоте. Скоро им предстоит приятная покупка.

Источник: rsute.ru.

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