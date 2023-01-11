Астрологи назвали знак зодиака, где самые красивые женщины: харизма невероятная

Астрологи назвали знак зодиака, где самые красивые женщины: харизма невероятная

Среди Тельцов оказалось больше всего красоток. Фото: Global Look Press

Они от природы наделены манящей внешностью.

Астрологи считают, что самой большой концентрацией красивых женщин обладает зодиакальная система Тельцов.

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Под этим созвездием рождаются на редкость привлекательные особы, которые отличаются внутренней харизмой, статью и породой. Они умеют наладить отношения с мужчинами легко и просто, свободно манипулируя ими и выстраивая отношения так, как им вздумается.

Впрочем, мужчины редко возражают, ведь женщины-Тельцы хорошие хозяйки и заботливые жены.

Источник: astrohelper.ru.

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